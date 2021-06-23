Украинец выиграл 110 тысяч долларов, инвестировав всего 54 бакса

Игрок с ником "Smirnoff1000" предпочитает играть в онлайне на низких лимитах, а следовательно и солидных выигрышей за карьеру у него не случалось. В ночь с понедельника на вторник украинец исправил ситуацию, занеся шестизначную сумму в долларовом эквиваленте.

"Smirnoff1000" бросил вызов килополяне в знаменитом Sunday Million, участие в котором на этот раз обошлось покеристам в полцены – 54,50 долларов. Турнир, ожидаемо, собрал уйму входов – больше 21 тысячи – поэтому борьба за трофей шла больше суток.

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Первым к финишу пришел украинский покерист, который выиграл на данный момент рекордный приз в карьере – 110 529 долларов. В итоге "Smirnoff1000" приумножил бай-ин более чем в 2 тысячи раз. В гривневом эквиваленте украинец стал богаче на 3 миллиона гривен.