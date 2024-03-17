Українці п’ють шампанське в Нідерландах: перемога Романа Юрківа

Наш покерист виборов титул на серії Світового покерного туру. Конкуренцію за фінальним столом Роману Юрківу склав ще один українець.

Турнір NLH Opener з бай-іном 565 євро відкривав покерну серію WPT Prime в Амстардамі. Івент викликав чималий інтерес серед українців. До фінального дня пробились одразу четверо наших спортсменів, половина з них зіграли за фінальним столом.

До теми Синьо-жовта битва: двоє українців розіграли чемпіонський титул WSOPC

Роман Юрків з Івано-Франківська у 9-max стартував лише із шостим стеком, але зумів пересидіти кількох суперників, зокрема співвітчизника Василя Василишина, який вилетів восьмим – 4 115 євро призових. Не обійшлось і без прихильності фортуни щодо майбутнього чемпіона.



Василь Василишин / Фото pokercity.nl

У 6-max українець побив із Q-Q ручну пару К-К Тома Пітерса. На флопі відкрились Q-5-5. Зрештою, до хедз-апу проти Ноа Емануельса Юрків вийшов із солідною перевагою за фішками – 6.8 млн проти 2.6 млн у господаря турніру.

Долю трофею вирішила роздача, у якій українець із Q-9s спіймав дві пари на флопі Q-10-9. Нідерландець із A-Jo отримав двосторонній стріт-дро і вирішив битись до останнього патрона. Двійки на тьорні та рівері зафіксували перемогу нашого спортсмена. Роман Юрків отримав 33 594 євро призових. Ранер-ап – 22 337.