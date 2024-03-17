Украинцы пьют шампанское в Нидерландах: победа Романа Юркива

Наш покерист завоевал титул на серии Мирового покерного тура. Конкуренцию за финальным столом Роману Юркиву составил еще один украинец.

Турнир NLH Opener с бай-ином 565 евро открывал покерную серию WPT Prime в Амстардаме. Ивент вызвал немалый интерес среди украинцев. В финальный день пробились сразу четверо наших спортсменов, половина из них сыграли за финальным столом.

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Роман Юркив из Ивано-Франковска в 9-max стартовал лишь с шестым стеком, но сумел пересидеть нескольких соперников, в частности соотечественника Василия Василишина, который вылетел восьмым – 4 115 евро призовых. Не обошлось и без благосклонности фортуны к будущему чемпиону.



Василий Василишин / Фото pokercity.nl

В 6-max украинец побил с Q-Q ручную пару К-К Тома Питерса. На флопе открылись Q-5-5. В конце концов, в хедз-ап против Ноа Эмануэльса Юркив вышел с солидным преимуществом по фишкам – 6.8 млн против 2.6 млн у хозяина турнира.

Судьбу трофея решила раздача, в которой украинец с Q-9s поймал две пары на флопе Q-10-9. Голландец с A-Jo получил двустороннее стрит-дро и решил биться до последнего патрона. Двойки на терне и ривере зафиксировали победу нашего спортсмена. Роман Юркив получил 33 594 евро призовых. Раннер-ап – 22 337.