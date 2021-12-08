Українець Олександр Довженко завершив WSOPE Main Event на передфінальній стадії

Європейська версія Світової серії покеру в чеському Розвадові добігає кінця. Визначились учасники фінального столу Головної події WSOP Europe.

У день 4 WSOPE Main Event відібралися 32 найкращі гравці, де був представлений українець Олександр Довженко. Він розпочинав передфінальну стадію турніру з середнім стеком.

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На третій годині гри Олександр Довженко зі стеком 24 ББ запушив пару сімок із великого блайнду на відкриття з баттона. У Йохана Гільберта виявилися АК і монета склалася на користь француза. Таким чином, українець посів 22 місце у Головній події WSOPE, заробивши 42 133 євро.

Український покерист Олександр Довженко / Фото pokerfirma.com

Олександр Довженко – це досвідченіший турнірний гравець, який родом із Житомира. За свою більш ніж 20-річну кар'єру має безліч перемог у різних турнірах. Особливо успішним для нього був період 2009-2010 років, коли вдалося посісти 1 місце на EPT Barcelona, ​​2 місце на EPT Kiev та 3 місце у Partouche Poker Tour, сумарно заробивши понад півмільйона доларів.

Лідирує за фінальним столом WSOPE Main Event регуляр чеського офлайну Йозеф Гулас. Серед відомих гравців також є чемпіон Super High Roller Bowl Europe Йохан Гільберт, який посідає третє місце. Вирішальна стадія турніру транслюватиметься у прямому етері на PokerGO 8 грудня о 13:30.

Учасники фінального столу WSOPE Main Event / Фото PokerNews

Загалом у Головній події WSOP Europe було зроблено рекордну кількість входів – 688. Бай-ін цього турніру складає 10 350 євро, переможець отримає 1 276 712 євро.