Українець виграв 500 000 доларів в покер за кілька секунд із 10-хай

Гравець із ніком delfin44 витягнув найбільший приз в покерному нокаут-турнірі Mystery Bounty, де ціна винагороди визначається рандомно. Завдяки цьому баунті, українець у 2380 разів примножив свої інвестиції.

Покерні онлайн-турніри у форматі Mystery Bounty небезпідставно є настільки популярними. Тут можна виграти круті призові за вибивання суперника, а інтрига, коли відкривається скриня із призом, просто зашкалює. Якщо ж найбільший баунті в івенті оцінили у 500 000 доларів, тут узагалі – без коментарів.

Читайте також Українець виграв понад 4 мільйони, побивши покерну кілополяну

Український покерист із ніком delfin44 на титул Mystery Million$ з бай-іном 210 доларів уже не претендує, зрештою, якісь "смішні" 214 686 доларів за перемогу гравцю не цікаві. Ще б пак, саме він витягнув найжирніший баунті цього івенту – рандомний приз склав півмільйона доларів.



Роздача, ціною у 500 000 доларів / Скриншот із онлайн-трансляції турніру

"Дельфін" пірнув у мульті-вей ол-ін лише із 10-7 одномасними – ризик був цілком виправданим. В українця було 300 ВВ, а у його опонентів – лише 5 і 7 великих блайндів. У підсумку основний банк забрав власник А-10, а сайд-пот відправися на бокс delfin44 – він переграв 8-7 з 10-хай і вибив гравця із ніком kingfb. Можна лише собі уявити, якою була реакція українця, коли із "золотої скрині" дістали 500 000 доларів. Після такого можна було спокійно іти в сіт-аут і відкорковувати шампанське.

Українець став "таємничим" чемпіоном і розбагатів майже на мільйон

Гравець із ніком this_is_my_year (це мій рік) не мав рівних у онлайн-івенті Wensday Wonderbox Mystery Bounty з бай-іном 150 доларів. Перемога принесла українцеві 23 935 доларів, тобто майже мільйон гривень.