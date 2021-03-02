Українець лідирує в турнірі, де за перемогу дають майже 900 000 доларів

Валентин Казанцев має хороші шанси на шестизначний виграш в одному із найбільш престижних онлайн-турнірів 2021 року. Українець очолює турнірну таблицю івенту, де розігрують 5,42 мільйона доларів.

Перед третім ігровим днем поле із 1084 входів звузилось до 28 претендентів на титул. Майже три десятка найбільш витривалих покеристів уже в 5 разів примножили свій стартовий внесок, який становив 5 300 доларів. Українця Валентина Казанцева, вочевидь, не влаштує виплата у 27 724 доларів. Наш гравець стартує у третій день у статусі чип-лідера.

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У розпорядженні українця 86 великих блайндів і наразі найкращі шанси на головний приз – 892 275 доларів. У покерній тусовці, до слова, Валентин Казанцев є справжнім ноу-неймом. У живих турнірах, скажімо, українець виграв лише 2 701 долар. Куди більш відомі імена розташувались в другому і третьому десятках чипкаунту.



Дмитро Урбанович. Фото: highstakesdb.com

Із чотирнадцятим стеком (49 ВВ) на фінішний відрізок турніру вийшов відомий польський покерист і стрімер Дмитро Урбанович. Ще одна зірка онлайн-трансляцій Джеймі Степлс озброївся 22 стеком (38 ВВ). Інший канадський регуляр Даніель Дворес (майже 16 мільйонів доларів призових), який у цій компанії є найбільш успішним гравцем, спробує піднятись із підвалин таблиці – 26 стек (22 ВВ).