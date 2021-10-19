Українець Дмитро Шубін виграв офлайн-турнір у Братиславі

У Словаччині протягом тижня тривали турнірні баталії The Hendon Mob Championships (THMC). Головним щасливчиком події став українець Дмитро Шубін, який виграв понад 35 000 євро.

Доступний бай-ін та солідна гарантія турніру привернули увагу понад 800 гравців із різних країн світу. Лише 16 з них пробилися у фінальний день змагань.

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Витративши всього 250 євро, учасники The Hendon Mob Championships боролися за призовий фонд у розмірі 150 000 євро. Серед 16 кращих опинився український спортсмен Дмитро Шубін. Усі фіналісти забезпечили собі мінімум 1 290 євро, але справжня боротьба тільки розпочиналася.

Дмитро Шубін потрапив за фінальний стіл із шостим стеком. Йому пощастило швидко подвоїти кількість фішок. Отримавши кишенькову пару тузів, українець із задоволенням підтримав олл-ін німця Юргена Шонера з KQ. Перечекавши ще кілька пейджампів, Дмитро Шубін потрапив у топ 3 разом із представниками Японії та Польщі. Розв'язка склалася повністю на користь українця, який забрав 34 640 євро та головний трофей THMC.

Про покерні досягнення Дмитра Шубіна відомо не багато. Він грає у покер понад 10 років, любить подорожувати і має понад 50 000 євро сумарного заробітку на живих подіях THMC.

Дмитро Шубін після перемоги в Братиславі / Фото твіттер TheHendonMob