Українець бореться за звання чемпіона світу і майже 1 000 000 доларів призових

У Лас-Вегасі триває один із наймасштабніших покерних офлайн-турнірів з часу початку пандемії.

WPT Venetian Main Event з бай-іном 5 000 доларів зібрав аж 1 199 входів, що стало рекордом в історії змагань! Утім, після кількох днів боротьби за столами залишилися лише 39 покеристів і нас не може не тішити, що серед них знайшлося місце і українцеві.

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Одесит Сергій Баранов наколотив стек у 2 670 000 фішок (понад 100 ВБ), що дозволяє йому на цю мить займати п’яте місце у чіп-каунті турніру. Тож Сергій має хороші шанси поборотися за високі місця, тим більше, що до серйозних успіхів у покері йому не звикати. Так у 2012 році Баранов фінішував другим на одному з турнірів WSOP Europe, поступившись у хедз-апі лише легендарному Філу Хельмуту. Тоді українець отримав понад 800 тисяч доларів призових, а загалом за кар’єру Сергій виграв більше мільйона баксів.

Повертаючись до WPT Venetian Main Event, то до призової зони вдалося пробитися і ще одному українцеві. Валентин Шабельник вилетів на 60-му місці, заробивши 15 тисяч доларів. Перемога ж у цьому турнірі, за яку з-поміж інших продовжує боротьбу Сергій Баранов, принесе чемпіону понад 900 000 баксів призових!