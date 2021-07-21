Угорець виграв чверть мільйона доларів в зірковій компанії покеристів

Регуляри-хайролери розіграли черговий титул в турнірі Super MILLION$, участь в якому коштує 10 300 доларів. За фінальними столом зібралось чимало відомих імен, а титул помандрував до Угорщини.

Наше покерне ком’юніті тримало кулаки за відомого регуляра та стрімера Анатолія Філатова. Утім, росіянин, який розпочав боротьбу за фіналкою одним із чип-аутсайдерів, завершив виступ на 8 місці (45,9К призових). Філатов став жертвою кулера, виставившись із AQ проти КК Тамаша Адамскі.

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Ще один колишній чемпіон Артур Мартіросян фінішував на 5 позиції (96.2К призових). А от головний приз забрав уже згаданий Тамаш Адамскі, який у хедз-апі розібрався із Айзеком Хекстоном. Угорець поповнив банкрол на 258,6 тисяч доларів, віце-чемпіону дістались 202 тисячі.