Венгр выиграл четверть миллиона долларов в звездной компании покеристов

Регуляры-хайроллеры разыграли очередной титул в турнире Super MILLION$, участие в котором стоит 10 300 долларов. За финальным столом собралось немало известных игроков, а титул отправился в Венгрию.

Наше покерное комьюнити держало кулаки за известного регуляра и стримера Анатолия Филатова. Впрочем, россиянин, начавший борьбу за финалкой одним из чип-аутсайдеров, завершил выступление на 8 месте (45,9К призовых). Филатов стал жертвой кулера, выставившись с AQ против КК Тамаша Адамски.

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Еще один бывший чемпион Артур Мартиросян финишировал на 5 позиции (96.2К призовых). А вот главный приз забрал уже упомянутый Тамаш Адамски, который в хедз-апе разобрался с Айзеком Хекстоном. Венгр пополнил банкролл на 258,6 тысяч долларов, вице-чемпиону достались 202 тысячи.