Угорець виграв 326 тисяч доларів у турнірі покерних багатіїв

Угорський покерист Андраш Немет став чемпіоном змагання Super MILLION$. У фінальному хедз-апі він обіграв росіянина Артура Мартіросяна.

Бай-ін у цей елітний турнір коштував 10 тисяч доларів. Призовий фонд склав, 1,5 мільйона баксів!

Читайте також: Понад 10 000 000 гривень гарантії: в Одесі відбудеться жива покерна серія

Цього разу за фінальним столом зібралося чимало іменитих хайролерів. Першим зброю склав Даніель Дворес. Канадець посів дев’яте місце і заробив 45 тисяч "зелених".

У вирішальному хедз-апі зустрілися два інші зіркові гравці — угорець Андраш Немет і росіянин Артур Мартіросян. Відзначимо, що Артурові цього дня карта відверто не йшла. Дорогу до фіналу він собі буквально відвоював.

А от в дуелі з Неметом у Мартіросяна шансів практично не було. Росіянин заробив 254 тисячі доларів. Угорець став чемпіоном і отримав 326 тисяч баксів.