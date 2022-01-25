У покері є чимало прикладів, коли талановиті гравці програвали мільйони доларів протягом кількох днів. Наведемо найяскравіші з них.

Цікаво Український покерист не зумів пробитися за фінальний стіл Main Event WSOP Circuit

Стю Ангер (- 30 мільйонів доларів)

Стюарт Ангер – легендарна фігура у світі покеру. Багато хто вважав його найкращим гравцем всіх часів у Холдем. Вражаючі злети та падіння молодого хлопця досі викликають бурхливе обговорення серед нового покоління покеристів.

Ангер став відомим після перемоги у Головній події Світової серії покеру 1980 року. Тоді йому одразу дали прізвисько "Малюк". Правда чи ні, але той турнір був першим у кар'єрі Стюарта. Наступного року він знову виграв браслет Main Event WSOP і його вважали справжнім генієм.

Стю Ангер / Фото dailysquib

Використовуючи свою фотографічну пам'ять та математичні здібності, американець заробив понад 30 000 000 доларів. Але справи Стю Ангера серйозно погіршилися, коли він почав вживати наркотики.

Ангер міг виграти величезні гроші за покерним столом, а потім програти ще більше на ставках. У 1997 році Стю знову стає чемпіоном Головної події WSOP. Його друг Біллі Бакстер заплатив внесок 10 000 доларів на останніх хвилинах пізньої реєстрації. Фізичний стан Ангера був далеким від ідеального, але поступово Стю захопив лідерство та зберігав його до фінального столу.

Більшу частину виграних грошей він все одно витратив на наркотики та ставки. Наступного року колись талановитого гравця знайшли мертвим у готелі Лас-Вегаса. Смерть настала не від передозування, а від хвороби серця, яку спричинило багаторічне вживання наркотиків.

Арчі Карас (- 40 мільйонів доларів)

Арчі Карас на прізвисько "Грек" прибув до Лас-Вегаса у 1992 році з 50 доларами в кишені. Він позичив у товариша 10 000 доларів і повернув її протягом кількох годин після того, як виграв утричі більше у покер.

Буквально за кілька років Карас зумів заробити понад 40 000 000 доларів. При цьому йому вдалося побити рекорд найвидатнішої та найдовшої виграшної серії в історії казино.

Арчі Карас / Фото pokersfera.com

Але Арчі зробив фатальну помилку, коли почав шукати нові види ігор для заробітку. Програш 11 000 000 доларів у гральні кубики став початком краху. Далі був приголомшливий мінус 17 000 000 доларів у баккару. Таким чином за 2 дні "Грек" втратив понад 30 000 000 доларів і зупинитися вже не міг.

Ерік Ліндгрен (- 12 мільйонів доларів)

Ерік Ліндгрен був відомою фігурою в епоху покерного буму. Американець отримав перемогу на WSOP у 2008 році, заробивши 374 505 доларів. Потім він виграв ще один браслет Світової серії покеру, додавши собі 606 317 доларів.

Ерік Ліндрен / Фото besplatno-poker.com

Його справедливо вважали гравцем світового класу. Але падіння Ліндгрена почалося, коли він став робити ставки величезних розмірів на фентезі-спорт. У якийсь момент суми виростали до 100 000 доларів.

Про його проблеми з азартними іграми дізнались у 2012 році, коли Ліндгрена не зумів внести бай-ін у розмірі 100 000 доларів у приватну фентезі-лігу. Одразу з'явилися чутки про величезні борги американця. У 2015 році Ліндгрен заявив про повне банкрутство.