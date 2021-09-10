Творці "Останнього танцю" взялися за нову спортивну документалку

Автори успішного документального фільму про Майкла Джордана вибрали новий проєкт. Вони зроблять картину про легенду покеру Дойла Брансона.

Ще на початку літа Дойл натякнув, що готується якийсь великий фільм. Чуток та побажань фанів було вдосталь, але перші деталі картини з’явилися лише зараз.

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Відомо, що робота над документалкою уже стартувала. Нею займається команда, яка зняла для Netflix міні-серіал про Майкла Джордана "Останній танець".

Що саме буде у фільмі, де його покажуть і бодай приблизну дату виходу наразі не повідомляють. Єдине, що Дойл розповів — це те, що зйомки триватимуть довго, тому найближчим часом чекати на прем’єру не варто.

Назву фільму про Брансона також тримають у секреті. У соціальних мережах пропонують назвати картину "Останній рейз" або "Безкінечний танець".