Цінний трофей для України: Юрій Олійник виграв браслет WSOP Online

На серії WSOP Online завершився один із наймасовіших турнірів 210$ Mystery Millions. Ця подія зібрала приголомшливі 51 211 входів та призовий фонд понад 10 000 000 доларів.

У це важко повірити, але турнір, який зібрав понад 50 000 входів, підкорився саме українському гравцю. Причому за фінальним столом масштабної події змагалося одразу троє наших покеристів. У підсумку українці забрали майже увесь п'єдестал.

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Найбільші очікування на браслет WSOP Online покладалися на Ігоря Хулу. Він починав фінальний стіл чип-лідером із величезним відривом, маючи 118 ВБ. З другим стеком йшов інший українець Юрій Олійник (65 ВБ). У 3-макс саме Олійник вибив Хулу, залишивши йому почесну бронзу та 190 118 доларів призових.

У хедз-апі Юрій Олійник за 25 хвилин розібрався з австрійцем Жилем Сімоном. Суперник мав незначну перевагу на старті дуелі, але найважливіші виставлення склалися на користь українця. У фінальній роздачі Олійник з 6-6 обіграв А-2s суперника.

Український покерист подолав величезне поле, завоював браслет WSOP Online, отримавши разом із баунті 360 138 доларів призових. Також цей турнір став вдалим для Олександра Пустового. Він починав фінальний стіл із коротким стеком, але зумів посісти 4 місце та виграти 132 945 доларів призових.