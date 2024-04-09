Троє українців сперечаються за мільйон доларів в легендарному покерному турнірі

Наші покеристи пробились у заключний день святкового Sunday Million з гарантією 8 000 000 доларів. Чемпіон турніру гарантовано стане доларовим мільйонером.

Одна із провідних покерних онлайн-платформ PokerStarts традиційно відзначає день народження в компанії десятків тисяч спортсменів в рамках свого найвідомішого турніру Sunday Million. Не зайвими на святкуванні 18-ї річниці Старзів є й українці.

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Цьогоріч спортсменам вдалось перебити гарантований призовий фонд у 8 000 000 доларів завдяки 39 226 входам. Кожен із учасників отримав змогу використати одразу кілька "куль" вартістю у 215 баксів. Власне троє українців, які дістались до заключного дня затяжного марафону, досягли успіху саме завдяки опції ре-ентрі. У грі залишилось 33 гравців, а ось так виглядають стеки наших покеристів:

"Godluck1994" (3 входи). Стек 35 201 504

"TM GreKLGOR (2 входи). Стек 26 719 857

"AntagSS" (3 входи). Стек 13 855 378

Для порівняння, у чип-лідера, шведа із ніком "dalishenke", – трохи більше 69 мільйонів фішок. Кожен із спортсменів, які залишились у грі, гарантував собі виплату майже у 10 000 доларів. А от чемпіон отримає цілий мільйон баксів.