Тріумфальне повернення зірки: "lena900" втретє підкорив Super MILLIONS

Ніклас Астедт знову нагадав суперникам, хто є одним із найкращих покерних онлайн-гравців сучасності. Шведський регуляр здобув свій третій титул в одному із найскладніших турнірів в мережі.

На шляху до титулу в Super MILLIONS Астедту довелось набити чимало гуль – Ніклас зарядив в турнір 4 набої по 10 300 доларів. Утім, інвестиції принесли свої дивіденди.

Читайте також: В Одесі починають розігрувати мільйони гривень

Пробившись за фінальний стіл із шостим стеком, швед уже гарантував собі невеликий профіт – щонайменше 52,5 тисяч доларів призових. Боротьба у топ-9 точилась більше трьох з половиною годин, з яких майже годину тривав хедз-ап.

У вирішальній дуелі Ніклас Астедт зійшовся із найбільш небезпечним суперником на фіналці – ще одним відомим регуляром Бенджаміном Ролле. Утім, удача була не на боці австрійця, якому дістався другий приз – 267,5 тисяч доларів. А от Ніклас Астедт поклав до кишені 337,6 тисяч доларів.

Оформивши третій титул у цьому турнірі, швед став лише другим гравцем в історії, кому Super MILLIONS підкорювався більше ніж два рази. Рекордсменом залишається Майкл Адамо, у його скарбничці чотири трофеї.