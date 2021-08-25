Триумфальное возвращение звезды: "lena900" в третий раз покорил Super MILLIONS

Никлас Астедт снова напомнил соперникам, кто является одним из лучших покерных онлайн-игроков современности. Шведский регуляр завоевал свой третий титул в одном из самых сложных турниров в сети.

На пути к титулу в Super MILLIONS Астедту пришлось набить немало шишек – Никлас зарядил в турнир 4 патрона по 10 300 долларов. Впрочем, инвестиции принесли свои дивиденды.

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Пробившись за финальный стол с шестым стеком, швед уже гарантировал себе небольшой профит – не менее 52,5 тысячи долларов призовых. Борьба в топ-9 шла более трех с половиной часов, из которых почти час длился хедз-ап.

В решающей дуэли Никлас Астедт сошелся с наиболее опасным соперником на финалке – еще одним известным регуляром Бенджамином Ролле. Впрочем, удача была не на стороне австрийца, которому достался второй приз – 267,5 тысячи долларов. А вот Никлас Астедт положил в карман 337,6 тысячи долларов.

Оформив третий титул в этом турнире, швед стал лишь вторым игроком в истории, кому Super MILLIONS покорялся больше чем два раза. Рекордсменом остается Майкл Адамо, в его копилке четыре трофея.