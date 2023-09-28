А суперники вже розслабились: безжальний Майкл Аддамо тріумфально повернувся у професію

Австралієць, який більш як на чотири місяці зник із покерних радарів, виграв свій другий в кар’єрі титул WCOOP. В хедз-апі Аддамо залишив без трофею ще одну зірку.

Майкл Аддамо зазвичай розриває в живому турнірному покері – 22 мільйони доларів призових і 33-тя сходинка в All Time Money List – зайве тому підтвердження. Але і гра за віртуальними столами австралійцю не байдужа, тим паче, якщо зараз в мережі відбувається WCOOP – Чемпіонат світу з онлайн-покеру.

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Аддамо давненько не давав про себе чути, востаннє потрапляв у призи ще в кінці травня. Вочевидь, добре відпочив – перетворив бай-ін у 5 200 доларів у 131 511 баксів. В турнірі хайролерів очікувано зібралась солідна компанія регулярів, які організували 120 входів, а хедз-ап став справжньою окрасою івенту.



Нікласа "Lena900" Астедт / Фото PokerNews

Акула живої гри Майкл Аддамо зійшовся із титаном онлайн-покеру Нікласом "Lena900" Астедтом. Гору, зрештою, взяв офлайн – шести титулів на WCOOP зі шведа достатньо (101 894 доларів призових). Майкл Аддамо, натомість, лише вдруге тріумфує на Чемпіонаті світу з онлайн-покеру.