А соперники уже расслабились: безжалостный Майкл Аддамо триумфально вернулся в профессию

Австралиец, который более чем на четыре месяца исчез из покерных радаров, выиграл свой второй в карьере титул WCOOP. В хедз-апе Аддамо оставил без трофея еще одну звезду.

Майкл Аддамо обычно разрывает в живом турнирном покере – 22 миллиона долларов призовых и 33-е место в All Time Money List – лишнее тому подтверждение. Но и игра за виртуальными столами австралийцу не безразлична, тем более, если сейчас в сети проходит WCOOP – Чемпионат мира по онлайн-покеру.

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Аддамо давненько не давал о себе слышать, последний раз попадал в призы еще в конце мая. Очевидно, хорошо отдохнул – превратил бай-ин в 5 200 долларов в 131 511 баксов. В турнире хайроллеров, ожидаемо, собралась солидная компания регуляров, организовавших 120 входов, а хедз-ап стал настоящим украшением ивента.



Никласа "Lena900" Астедт / Фото PokerNews

Акула живой игры Майкл Аддамо сошелся с титаном онлайн-покера Никласом "Lena900" Астедтом. Гору все-таки взял офлайн – шести титулов на WCOOP со шведа достаточно (101 894 долларов призовых). Майкл Аддамо во второй раз торжествует на Чемпионате мира по онлайн-покеру.