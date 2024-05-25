Трамп – кращий у поїданні хот-догів, Байден – у заміні підгузок: покер-фейси кандидатів

У Сполучених Штатах Америки провели цікаве опитування, з’ясувавши, хто із двох головних претендентів на овальний кабінет є кращим політичним "гравцем у покер". Результати засвідчили суттєву перевагу одного із кандидатів в улюбленій грі американців.

Менше 200 днів залишилось до виборів президента США. Республіканець Дональд Трамп, або ж чинний президент демократ Джо Байден, незабаром очолить наймогутнішу країну планети. Політичних прогнозів робити не беремось, але завдяки одному цікавому дослідженню дізнаємось, хто із кандидатів є "кращим гравцем у покер".

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Експерти Echelon Insights провели опитування, задавши респондентам просте запитання: "У кого з претендентів на крісло президента кращий покер-фейс?". З понад 1000 опитаних 47% віддали перевагу Дональду Трампу, 32% – Джо Байдену. Решта не визначились. Аби трохи підняти настрій респондентам, їм також запропонували перевірити й інші скіли кандидатів. З’ясувалось, що Трамп є відвертим фаворитом у "поїданні хот-догів" – 58% проти 13% в опонента. А от Байден краще уміє "змінювати підгузки" – 44% проти 24% у Трампа.

Малоймовірно, що останні чесноти зможуть якось підняти рейтинг комусь із кандидатів, а от що стосується покерфейса – інша справа. Уміння приховувати власні емоції і вводити в оману опонентів за овальним столом – серйозні козирі в інтелектуальній грі. У політиці це також більш ніж доречно, особливо у такий непростий для планети час. Крім того, кому як не американцям, які канонізували цю гру, проводити схожі паралелі.



Дональд Трамп і Джо Байден за грою в покер / Малюкно etsy.com

Проаналізувавши результати опитування, експерти припустили, що саме бізнесове минуле Трампа та його репутація дуже відвертої людини допомогли створити своєрідну непередбачуваність навколо цього персонажа. Відтак його важче "читати", аніж Джо Байдена. З іншого боку, прозорість і емоційність чинного президента, а також його поважний вік, роблять його більш вразливим для політичних опонентів. Що ж, чекаємо 5 листопада, щоб дізнатись, хто вийде переможцем цього політичного хедз-апу.

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