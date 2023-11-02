У казино MGM Grand, що у Лас-Вегасі, проходив турнір Eighty Grand Invitational. Це один із десятків, а може навіть сотень турнірів, які щоденно проходять в покерній столиці світу. Він би й залишився ніким непоміченим, якби не цікавий факт.

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За столами залишилось 29 гравців і раптом вони всі домовились укласти угоду. Такого в історії покеру, мабуть, не було ще ніколи. У підсумку 27 учасників отримали по 2 241 долару, а двоє чип-лідерів – 3 691 долар. Бай-ін турніру та загальна кількість гравців не повідомляється.

Про рекордну угоду повідомило саме казино MGM Grand, опублікувавши пост у соцмережах із фото двох головних "переможців" свого турніру.