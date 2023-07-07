Світовий рекорд: іспанський покерист провів 48 годин без перерви за грою в онлайні

Серхіо Гарсія вирішив проявити покерну стійкість. Щоб потрапити до Книги рекордів Гіннеса, іспанський стример не спав майже 3 доби, безперервно граючи у покер.

Попередній рекорд встановив голландський покерист Мартін Хаммел. У квітні 2021 року він безперервно грав у покер рівно 48 годин. Серхіо Гарсія виявив бажання покращити цей результат, попередивши про свої наміри представників Книги рекордів Гіннеса.

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Іспанець вдався до найпростішої тактики – протриматися 48 годин і кілька хвилин. Однак підготовка до стриму та сама гра тривали майже 70 годин. Гарсії сильно допомогли друзі та родичі. Вони всіляко підтримували покериста, не даючи йому заснути.

Гра далася важко не лише фізично, а й фінансово. За 48 годин іспанець відіграв понад 1 200 турнірів у різних румах. Сесія завершилася у "мінус". Сумарно за 2 дні він програв понад 10 000 доларів.

Наприкінці трансляції Серхіо Гарсія виглядав дуже стомленим. Головного результату він досяг – витримав челендж та встановив новий рекорд з найтривалішої безперервної гри в онлайні. Тепер через деякий час його досягнення з'явиться у Книзі рекордів Гіннеса.