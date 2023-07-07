Мировой рекорд: испанский покерист провел 48 часов без перерыва за игрой в онлайне

Серхио Гарсия решил проявить покерную стойкость. Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, испанский стример не спал почти 3 суток, непрерывно играя в покер.

Предыдущий рекорд установил голландский покерист Мартин Хаммел. В апреле 2021 года он играл в покер ровно 48 часов. Серхио Гарсия изъявил желание улучшить этот результат, предупредив о своих намерениях представителей Книги рекордов Гиннеса.

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Испанец прибег к самой простой тактике – продержаться 48 часов и несколько минут. Однако подготовка к стриму и сама игра заняла почти 70 часов. Покеристу сильно помогли друзья и родственники. Они всячески поддерживали Гарсию, не давая ему уснуть.

Игра далась тяжело не только физически, но и финансово. За 48 часов испанец отыграл более 1 200 турниров в разных румах. Сессия закончилась в приличный "минус". Суммарно за 2 дня он проиграл около 10 000 долларов.

В конце трансляции Серхио Гарсия выглядел очень уставшим. Главного результата он добился – выдержал челлендж и установил новый рекорд по самой продолжительной непрерывной игре в онлайне. Теперь через некоторое время его достижение внесут в Книгу рекордов Гиннеса.