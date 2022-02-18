"Свита" Федора Хольца: люди, які допомогли покеристу досягти неймовірного успіху

Федір Хольц – справжній король покеру. За свою кар'єру він виграв понад 32 000 000 доларів лише у живих турнірах. Німець розповів про своє оточення, яке серйозно вплинуло на його результати.

Федір Хольц – один із найкращих покеристів світу протягом останніх років. Окрім успіхів в офлайні, де німецький покерист виграв титул WSOP, він також вражає і в онлайн-турнірах.

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Цих успіхів могло б і не бути, якби Хольц не створив добрих умов для розвитку. Один із найважливіших моментів – мати правильне оточення, – переконує покерист. На своєму ютуб-каналі Федір опублікував відео, де познайомив глядачів з тими людьми, хто найбільше вплинув на його блискучу кар'єру.

Друзі на початку кар'єри

Після періоду знайомства з грою першими друзями Хольца з онлайн-покеру стали Девід "PlayinWasted" Кауфманн та Адріан "Booster". Спільний інтерес до гри швидко переріс у справжню дружбу.

Адріан став дуже близькою людиною для мене. Ми відвідували один одного, а також разом вирушили у нашу першу покерну подорож. З точки зору дружби та покеру це був фантастичний час,

– розповів Федір Хольц.

Коли у нього ще не було банкролу, Адріан допомагав йому з особистими витратами та позичив 3 000 доларів на гру. У Девіда майбутній хайроллер навчався всього, що стосується покеру. Вони разом їздили на EPT до Барселони, а пізніше його молодий вчитель та товариш виграв 1 493 499 доларів у Головній Події WCOOP у 2013 році.

Федір Хольц / Фото PokerNews

На той момент у Хольца ніколи не було банкролу більш ніж 5 000 доларів. Він грав турніри із середнім бай-іном 40 доларів. Саме друзі надали йому ту допомогу, завдяки якій він міг зосередитися на розвитку та інвестувати у свою гру. У 2014 році Хольц вже сам виграв понад мільйон доларів у турнірі серії WCOOP.

Німецьке покерне ком'юніті

Особлива група людей, які допомогли Федіру Хольцу стати одним із найсильніших покеристів у світі – це німецькі гравці-професіонали. Тут він відзначив Райнера Кемпе, Корая Альдеміра, Штеффена Зонтхаймера, Бена Ролле та Джуліана Томаса.

У 2014 році ми зняли будинок та 4 тижні грали там у кеш та МТТ. Я ніколи не грав більше, ніж тоді. Я ніколи не навчався більше, ніж там,

– згадує Федір Хольц.

Також Федір Хольц відзначив свого ментального тренера Елліота Роу. У його кар'єрі не було людини, з ким він працював так довго та інтенсивно. Їхня співпраця розпочалася у 2015 році, коли у Хольца стався спад у грі. Елліот повернув йому впевненість та допоміг розгледіти суть гри у перспективі. Йшлося про те, щоб діяти крок за кроком, приймати правильні рішення, а потім будуть результати. У кар'єрі Федіра Хольца все так і сталося.

Федір Хольц / Фото cardmates.net