Супертурнір "PokerMatch All-Star PKO": суботня битва за 1 210 000 грн!

Найбільший український рум PokerMatch знову дає своїм гравцям шанс збагатитися на шестизначні суми!

Вже найближчої суботи відбудеться новий турнір PokerMatch All-Star PKO з гарантією 1 210 000 гривень! Цього разу вхідний квиток на змагання обійдеться лише в 330 гривень. Вибуховий екшен та море яскравих емоцій гарантовані. Стартує турнір 13 лютого, о 19:00!

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Правила топ-турніру не змінилися. Формат – прогресивний нокаут, учасники отримують 100 000 фішок на старті (+10% за реєстрацію до початку турніру), доступні ребаї та аддони, а період пізньої реєстрації триватиме до 18 рівня включно.

В усі івенти PokerMatch All-Star PKO ви також можете відібратись у сателітах. Шукайте їхній розклад у лобі турніру у вкладці "Структура сателітів".

До речі, перший "зірковий" мільйонник викликав величезний інтерес та зібрав 1 783 входи. Призовий фонд перевищив гарантію та склав 1 236 600 гривень. Непогано для прем'єри! 250 гравців потрапили до призової зони, а чемпіоном став гравець vasok69, поповнивши свій банкрол на 90 204 гривні (+36,040 грн КО)!