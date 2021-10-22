Нещодавно Тревіс Стіч потрапив до "Книги рекордів Гіннеса", поціливши в мішень 54 пластиковими картами поспіль. Знає американський дилер як поводитись і з покерними фішками.

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Макс Махлін з 2010 року утримував світовий рекорд із побудови найвищого покерного стеку. Чолов’яга склав башту із 240 ігрових фішок. Через 11 років Тревіс Стіч перевершив це досягнення більш як на 20%.

Тревіс Стіч встановлює рекорд Гіннеса. Відео:

В присутності камер і кількох десятків зівак Стіч спорудив вежу із 300 фішок! Крім того, Тревіс весь цей процес транслював наживо на платформі Twitch, а зібрані кошти рекордсмен відправить у фонд з боротьби з раком.

На перший погляд може здатись, що упоратись із рекордом Стіча – простіше простого. Але Тревіс переконує, що довго тренувався, перш ніж відважився на будівництво покерної вежі висотою близько метра і 20 сантиметрів.