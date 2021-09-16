Стабільність – ознака майстерності: Талаль Шакерчі став найкращим гравцем WCOOP-2021

Успішний бізнесмен і мультимільйонер Талаль Шакерчі закріпився в статусі майстерного онлайн-гравця. 57-річний ветеран переміг одразу в двох лідербордах особистого заліку WCOOP Overall і High.

Бай-ін розміром мільйон доларів для більшості гравців є чимось фантастичним. Однак для Талаля Шакерчі такі ставки цілковито комфортні.

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У 1998 році британець заснував Meditor Capital Management Ltd. З того часу статки Шакерчі за різними підрахунками оцінюються в понад 150 мільйонів доларів. Це дає можливість Шакерчі грати з нескінченним банкролом, але навіть в онлайн-покері він примудряється непогано заробляти в свої 57 років.

Британський хайролер вистояв у боротьбі за титул кращого гравця WCOOP. Головним переслідувачем Талаля Шакерчі в загальному лідерборді був росіянин Антон Смирнов і Юрій Дзівілевський із Бразилії в High лідерборді. Обидва не змогли подолати "стару школу" Шакерчі.

Також приємно відзначити, що від початку серії WCOOP лідером рейтингу Low-турнірів був гравець з України "ekvilibryst". Він утримав перевагу і заробив додаткові 5 000 доларів. Подвійний успіх Талаля "raidalot" Шакерчі поповнив його статки на 40 000 доларів.