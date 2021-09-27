Справжній капітан: Михайло Кедровський став чемпіоном NCC Evolution

Капітан національної збірної України з покеру виграв наймасштабніший турнір країни. Михайло Кедровський підтвердив високий клас і став чемпіоном National Challenge Cup.

Всеукраїнська федерація спортивного покеру спільно з PokerMatch організували наймасовіший івент цієї осені. Відбіркові турніри NCC Evolution проводилися у 12 містах України, також учасники змагалися онлайн на платформі PokerMatch.

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Загалом у турнірах NCC Evolution гравці зробили 1 635 входів, а призовий фонд події досяг майже 2 000 000 гривень. У підсумку, до зони ITM потрапили 118 спортсменів.

Учасники фінального столу Суперфіналу NCC Evolution / Фото PokerMatch

Найбільша увага була прикута до головної події – суперфіналу. Там блискучу гру продемонстрував капітан національної збірної України з покеру Михайло Кедровський. Перемога принесла йому 360 000 гривень призових і почесний кубок чемпіона.