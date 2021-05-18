Спортсмен "не добіг" до олімпійської збірної і почав серйозно заробляти на покері

Кріс Брюер – черговий представник когорти колишніх професійних спортсменів, який зумів реалізувати себе в інтелектуальній грі. Кілька років тому американець мітив в олімпійську збірну США з легкої атлетики, натомість знайшов собі більш прибуткову професію.

Закінчивши коледж, потенційний професійний легкоатлет зробив вибір на користь покеру. Познайомившись із грою у 18 років, Брюер уже до 23-ох сколотив собі солідний банкрол. Розпочав із гри у кеш з блайндами 1/2 долари в казино Орегона і стрімко нарощував ліміти. Сьогодні Крісу 27 років і він уже може дозволити собі кеш на блайндах 1000/2000 доларів. Звісно, і дорогі турніри американцю по кишені.

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Кріс Брюер / worldpokertour.com

Днями Брюер тріумфував в івенті хайролерів з бай-іном 10 000 доларів і поклав до кишені чверть мільйона. І це при тому, що МТТ американець почав пізнавати не так і давно. Переглянути своє ставлення до багатостолових турнірів фахівця з кеш-гри змусила пандемія. Крісу довелось багато ґріндити в онлайні, де змагальна складова МТТ підкорила колишнього спортсмена.