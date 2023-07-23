Список чемпіонів: хто з українців вигравав браслет Світової серії покеру
Джерело:cardmates.ua
Завершився черговий фестиваль WSOP. Цього року на Світовій серії покеру більшість турнірів зібрали рекордну кількість учасників, а гравцям були виплачені найбільші призові. Один із браслетів WSOP відправився в Україну.
З кожним роком все більше українців бере участь у Світовій серії покеру. На WSOP-2023 Вадим Шльоз отримав золотий браслет, що став 14-м для нашої країни. Принагідно згадаємо всіх українських чемпіонів, які мають у своїй колекції головну покерну нагороду.
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Перший успіх належить Євгену Качалову. У 2011 році киянин відправився до Лас-Вегаса та виграв турнір зі складної дисципліни Seven Card Stud. Проте цей трофей став не єдиним для України на WSOP-2011. Справжній фурор створив Олексій Ковальчук. На тій же серії він став переможцем турніру з Холдему, а через рік виграв Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo.
Олексій Ковальчук / Фото wsop.com
Після цього в Україні помітно збільшився інтерес до покеру. З'явилися гравці, які мріяли повторити успіх своїх співвітчизників. За останні 12 років гімн України неодноразово лунав на честь переможця Світової серії покеру.
Окрім перемог у живих турнірах, наші спортсмени вигравали трофей WSOP в онлайні. Ці турніри були особливо популярними у часи ковіду. Українськими рекордсменами Світової серії покеру залишаються двоє гравців – Олексій Ковальчук та Андрій Любовецький, які мають по 2 браслети.
Список українських чемпіонів WSOP:
- Євген Качалов Seven Card Stud (2011), приз – 119 000 доларів;
- Олексій Ковальчук NLH 6-Handed (2011), приз – 690 000 доларів;
- Олексій Ковальчук Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo (2012), приз – 228 000 доларів;
- Олександр Щербак NLH Monster Stack (WSOPE) (2017), приз – 118 000 доларів;
- Михайло Гутий NLH Turbo Bounty Hunter (WSOPE) (2018), приз – 71 000 доларів;
- Ренат Богданов NLH The Opener (WSOPE) (2019), приз – 59 200 доларів;
- Дмитро Бистровзоров NLH Deepstack (Online) (2020), приз – 228 000 доларів;
- Андрій Держипільський NLH 6-Handed Bounty (Online) (2021), приз – 154 300 доларів;
- Владислав Мартиненко NLH Fifty Stack (Online) (2021), приз – 250 100 доларів;
- Руслан Ришко NLH Bounty Double Millions (Online) (2021), приз – 194 000 доларів;
- Андрій Любовецький NLH Platinum High Roller (WSOPE) (2021), приз – 586 500 доларів;
- Роман Веренко PLO (WSOPE) (2022), приз – 247 288 доларів;
- Андрій Любовецький WSOPE NLH Turbo Freezeout (2022), приз – 45 000 доларів;
- Вадим Шльоз WSOP Limit Hold’em (2023), приз – 146 830 доларів.