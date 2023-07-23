Список чемпіонів: хто з українців вигравав браслет Світової серії покеру

Завершився черговий фестиваль WSOP. Цього року на Світовій серії покеру більшість турнірів зібрали рекордну кількість учасників, а гравцям були виплачені найбільші призові. Один із браслетів WSOP відправився в Україну.

З кожним роком все більше українців бере участь у Світовій серії покеру. На WSOP-2023 Вадим Шльоз отримав золотий браслет, що став 14-м для нашої країни. Принагідно згадаємо всіх українських чемпіонів, які мають у своїй колекції головну покерну нагороду.

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Перший успіх належить Євгену Качалову. У 2011 році киянин відправився до Лас-Вегаса та виграв турнір зі складної дисципліни Seven Card Stud. Проте цей трофей став не єдиним для України на WSOP-2011. Справжній фурор створив Олексій Ковальчук. На тій же серії він став переможцем турніру з Холдему, а через рік виграв Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo.

Олексій Ковальчук / Фото wsop.com

Після цього в Україні помітно збільшився інтерес до покеру. З'явилися гравці, які мріяли повторити успіх своїх співвітчизників. За останні 12 років гімн України неодноразово лунав на честь переможця Світової серії покеру.

Окрім перемог у живих турнірах, наші спортсмени вигравали трофей WSOP в онлайні. Ці турніри були особливо популярними у часи ковіду. Українськими рекордсменами Світової серії покеру залишаються двоє гравців – Олексій Ковальчук та Андрій Любовецький, які мають по 2 браслети.

Список українських чемпіонів WSOP: