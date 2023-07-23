Список чемпионов: кто из украинцев выигрывал браслет Мировой серии покера
Источник:cardmates.ua
Завершился очередной фестиваль WSOP. В этом году на Мировой серии покера большинство турниров собирали рекордное количество участников, а игрокам были выплачены самые крупные призовые. Один из браслетов WSOP отправился в Украину.
С каждым годом все больше украинцев принимает участие в Мировой серии покера. На WSOP-2023 Вадим Шлёз выиграл браслет, который стал 14-м для нашей страны. Попутно вспомним всех украинских чемпионов, имеющих в своей коллекции главную покерную награду.
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Первый успех принадлежит Евгению Качалову. В 2011 году киевлянин отправился в Лас-Вегас и выиграл там турнир по сложной дисциплине Seven Card Stud. Однако этот трофей стал не единственным для Украины на WSOP-2011. Алексей Ковальчук вызвал настоящий фурор. На той же серии он стал победителем браслетного турнира по Холдему, а через год выиграл Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo.
Алексей Ковальчук / Фото wsop.com
После этого интерес к покеру в Украине заметно вырос. Появились игроки, мечтавшие повторить успех своих соотечественников. В последствие за 12 лет гимн Украины неоднократно звучал в честь победителя на Мировой серии покера.
Кроме побед в живых турнирах, наши спортсмены выигрывали трофей WSOP в онлайне. Эти турниры были особенно популярны во времена ковида. Украинскими рекордсменами Мировой серии покера остаются двое игроков – Алексей Ковальчук и Андрей Любовецкий, на счету которых по 2 браслета.
Список украинских чемпионов WSOP:
- Евгений Качалов Seven Card Stud (2011), приз – 119 000 долларов;
- Алексей Ковальчук NLH 6-Handed (2011), приз – 690 000 долларов;
- Алексей Ковальчук Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo (2012), приз – 228 000 долларов;
- Александр Щербак NLH Monster Stack (WSOPE) (2017), приз – 118 000 долларов;
- Михаил Гутый NLH Turbo Bounty Hunter (WSOPE) (2018), приз – 71 000 долларов;
- Ренат Богданов NLH The Opener (WSOPE) (2019), приз – 59 200 долларов;
- Дмитрий Быстровзоров NLH Deepstack (Online) (2020), приз – 228 000 долларов;
- Андрей Держипильский NLH 6-Handed Bounty (Online) (2021), приз – 154 300 долларов;
- Владислав Мартыненко NLH Fifty Stack (Online) (2021), приз – 250 100 долларов;
- Руслан Рышко NLH Bounty Double Millions (Online) (2021), приз – 194 000 долларов;
- Андрей Любовецкий NLH Platinum High Roller (WSOPE) (2021), приз – 586 500 долларов;
- Роман Веренко PLO (WSOPE) (2022), приз – 247 288 долларов;
- Андрей Любовецкий WSOPE NLH Turbo Freezeout (2022), приз – 45 000 долларов;
- Вадим Шлёз WSOP Limit Hold'em (2023), приз – 146 830 долларов.