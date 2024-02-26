Вчимось блефувати з професіоналом: поради від Бена Ролле

Успішний покерний гравець і тренер наводить 5 найприбутковіших ситуацій для блефу. Досконале володіння цими прийомами дозволить стабільно плюсувати у покері, переконує "bencb789".

Бенджамін Ролле продовжує ділитись власним досвідом покерного регуляра, який може стати корисним, як для початківців, так і професіоналів. До вашої уваги рейтинг найбільш прибуткових спотів для блефу від успішного німецького гравця.

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Блеф з ранньої позиції проти BB

Якщо ви відкрились з ранньої позиції, демонструєте сильний рендж. Опоненти рахуватимуться із вашими ставками на кожній із вулиць, насамперед це стосується великого блайнда, який готовий захищатись навіть із не надто сильною рукою. Тому це непогана нагода здобути перемогу завдяки блефу.

Блеф із середньої позиції проти BB

Близько до попереднього варіанту, однак тут у вас "порожніх" рук буде більше, тому потенційно можна зіткнутися з великою кількістю блеф-катчерів. Відтак у цьому варіанті потрібен високий скіл, підкріплений правильним сайзингом ставок.

Другий барель у 3-бет потах

Ваш 3-бет демонструє силу. Часто ми робимо невеликі ставки – 25% чи 33% від поту. Рендж опонента тут досить слабкий і з огляду на співвідношення стека до поту ми часто продовжуємо зі ставкою 50% — 67% від нього, забезпечуючи хороше співвідношення ризику та винагороди. Така гра вимагає трохи більшого вивчення та розуміння того, коли можна бути супер-агресивним з другим барелем у 3-бет потах.

Чек/рейз флопів з великого блайнду проти баттона

Багато гравців роблять занадто багато C-бетів з баттона, не розуміючи слабкості їхнього ренджу, особливо на низьких/середніх бордах, які вимагають пристойної кількості чек-беків. Навіть проти рейзів баттону варто флоатити слабкі оверкарти з бекдорами. Гравця на кнопці із позиції ВВ значно легше переграти блефом на пізніх стадіях турнірів, коли опоненти грають проти агресії більш налякано.

Протистояння блайндів

У багатьох гравців справжня халепа у цьому компоненті гри. Це близько до гри у хедз-апі: ренджі широкі, багато неприродних чек/рейзів, подвійні барелі, чек/коли з хорошими руками для балансу нашого, в цілому досить слабкого, ренджу. Словом, це скрутна ситуація для багатьох гравців, зокрема, через брак знань для побудови міцної стратегії у війні блайндів. Відтак, атакуйте чеки та слабкість великою кількістю ставок, можна навіть подвійними барелями.