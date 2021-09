Сколотити грошей на старій колекції: титулований покерист Шон Діб почав продавати відеоігри

Шон Діб відомий як майстер змішаних ігор. У своїй кар'єрі він виграв 4 браслети WSOP у різних видах покеру. Тепер американець має намір перетворити дитяче хобі в спосіб заробітку.

Відомий американський покерист Шон Діб має в своєму активі 7 титулів WCOOP і 5 титулів SCOOP. Його 4 перемоги на WSОP запам'яталися в першу чергу тим, що всі браслети американець здобув у різних видах покеру: Pot Limit Hold'em, семикартковий Стад, PLO і Безлімітний Холдем.

Як виявилося, Шон Діб давно любив посиденьки в компанії друзів із джойстиком в руках. Завдяки знайомству з Нельсоном Лаффі, інтерес до відеоігор спалахнув із новою силою. Ці двоє зібрали власну колекцію, яка викликає ностальгію у багатьох. Там сотня коробкових версій культових ігор 80-х і 90-х: "Contra", "Street Fighter", "Super Mario Bros.", "Sonic the Hedgehog".

Саме Лаффі подав ідею для стартапу. Він прийшов до свого успішного покерного товариша і запропонував бізнес – скуповувати вінтажні відеоігри в оригінальних коробках. Минуло кілька років і хлопці нарешті вистрілили. У США попит на колекціонку виріс до галактичних сум. Наприклад, оригінальна копія "The Legend of Zelda" нещодавно була продана за понад 400 000 доларів. Є така і в колекції Шона з Нельсоном. Хлопці зможуть заробити пристойну суму на аукціоні Goldin Auctions. Прямо зараз лот легендарної гри "Sonic the Hedgehog" на ній виставлений з пропозицією 120 000 доларів.

Ця індустрія швидко розвивається. Я щасливий, що частина мого власного капіталу була прив'язана до відеоігор. Пам'ятаю, як в дитинстві я грав у "Contra", а моя дружина в "Zelda". Чудово їх мати тепер у нашій колекції. Якщо ми заробимо грошей, буде круто. Якщо ні, то нічого страшного, – висловив свою думку Шон Діб.