Скинулися по 50 мільйонів доларів: намічається найдорожчий хедз-ап в історії покеру

Ден Білзерян знову в центрі уваги. Епатажний американець наговорив зайвого про мільярдера Алека Гореса, за що отримав виклик знову сісти за покерний стіл і розіграти 100 мільйонів доларів.

У своїй книзі "The Setup" Ден Білзерян не соромиться розкривати імена суперників, з якими він проводив приватні покерні поєдинки. Одна із таких історій не сподобалася Алеку Горесу. Тепер намічається серйозний батл.

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Про свої покерні здобутки здебільшого розповідає сам Ден Білзерян. Так і в книзі він пише, що виграв понад 40 мільйонів доларів за один вечір у 68-річного мільярдера Алека Гореса.

Хто такий Алек Горес

Алек Горес відомий тим, що в 1978 році заснував компанію Executive Business Systems, яка продавала комп'ютерну техніку. За кілька років він сколотив статок і заснував інвестиційну компанію The Gores Group. У покері відомий тим, що зіграв епізодичну роль у фільмі "Велика гра" (англ. Molly's Game), а також нібито виграв у Енді Білла 50 мільйонів доларів.

Алекс Горес у компанії жінок / Фото Pokeroff

Почувши як Білзерян розповідає історію про нього в підкасті Логана Поля, бізнесмен одразу відправив повідомлення Дену: "Я програв тобі 40 мільйонів? Окей, я думав більше. Давай тепер влаштуємо хедз-ап по 25 мільйонів із кожного". Білзерян відповів у своєму стилі.

Давай одразу по 50 мільйонів. Переводжу гроші в казино Aria і чекаю, коли ти зробиш те ж саме, – написав Ден Білзерян.

Коли відбудеться хедз-ап

Конкретну дату зустрічі не оголошено, але ймовірно хедз-ап за 100 мільйонів доларів відбудеться після завершення WSOP. Любителі таких історій вже запасаються попкорном і чекають подальшого розвитку подій.

Так само не відомо чи буде транслюватися їхній поєдинок у прямому етері. Майбутній "матч тисячоліття" активно обговорює покерне ком'юніті. Зокрема, є такі, хто сприймає це як черговий договірняк або ж хайп для нової книги Білзеряна.

Якщо подія таки відбудеться, то Білзерян та Горес впишуть свої імена в історію покеру, як учасники найдорожчого хедзап-поєдинку цієї гри.