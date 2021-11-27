Світова серія покеру в Лас-Вегасі плавно добігає кінця. З 30 вересня найкращі гравці планети відчайдушно змагалися за сотні тисяч доларів та браслети чемпіонів, переписуючи історію WSOP.

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Абсолютний рекордсмен за кількістю виграних браслетів Філ Гельмут зміцнив свій статус. Тепер він має 16 трофеїв, залишаючись недосяжним для суперників на найближчі кілька років. Цьогоріч "Poker Brat" був як завжди емоційним, успішним та загалом провів 34 турніри серії. Він сплатив бай-інів на загальну суму 448 379 доларів, а виграв при цьому 1 248 860 доларів.

Філ Гельмут 7 разів опинявся за фінальним столом, оформив одну перемогу та посів 2 місце. Єдине, що його засмутило – це 2 місце у лідерборді "Кращий гравець WSOP-2021".

Менше приводів для радості в іншого зіркового гравця Даніеля Негреану. "Kid Poker" зіграв 45 турнірів, витративши на них 1 052 773 доларів. Йому вдалося завершити WSOP у плюсі на загальну суму понад 400 000 доларів. Це могло зробити щасливим кожного покериста у світі, але не Негреану.

По-перше, йому знову не вдалося виграти браслет. 14 разів він був у ITM та двічі посідав 3 місце. Саме завдяки турніру хайролерів та пот-ліміт Омахи Негреану заробив трохи понад мільйон доларів протягом останніх тижнів серії. До цього зірковий гравець залишався в мінусі на суму понад 425 тисяч доларів.