Перший скандал на WSOP: гравець мітив карти за фінальним столом Світової серії покеру

Один із найдорожчих турнірів Світової серії покеру завершився перемогою Кріса Брюера. Однак всі обговорюють поведінку чеського гравця Мартіна Кабрхела, якого запідозрили у шахрайстві.

З одного боку, Мартін Кабрхел – успішний покерист, який виграв за свою кар'єру понад 11 000 000 доларів у живих турнірах. У 2018 році йому навіть вдалося завоювати браслет WSOPE у Розвадові завдяки перемозі у хайролерському турнірі з бай-іном 100 000 євро. Проте є зворотний бік медалі.

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Уже багато років ходять чутки, що Мартін Кабрхел мітить карти. Також він часто дратує решту гравців за столом безглуздими балачками та затягуванням часу під час гри. На WSOP-2023 витівки чеського покериста призвели до серйозного скандалу.

Під час турніру Super High Roller із бай-іном 250 000 доларів Кабрхела неодноразово критикували суперники. Його поведінку важко назвати адекватною. Коли почалася призова зона, Мартін був аж занадто активним.

Він підводився та розглядав стек і карти суперника, хоча робити цього під час роздачі не дозволяється. Алексу Кулєву навіть довелося викликати флора, щоб той нагадав це правило Карбхелу. А потім найуважніші глядачі трансляції помітили дивні дії, коли він викидав карти у пас.

Після цього відео гравцеві справді може загрожувати довічний бан. На ньому чітко видно, як Мартін залишає на сорочці карти позначки своїми нігтями. Також підозріло виглядало й те, як протягом турніру він уважно роздивлявся сорочки карт суперників. Відео з такими епізодами також шириться у соцмережах.

Найцікавіше те, що Мартін Кабрхел посів 3 місце у цьому турнірі, за що отримав 2 279 038 доларів призових. Сам покерист заперечує звинувачення у шахрайстві, погрожуючи подати позов до суду.