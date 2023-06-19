Дастін Бейлі ніколи покером особливо не цікавився. Він навіть не підозрював, що грає у турнірі поруч з іменитими Філом Айві та Алексом Фоксеном. Утім, Світова серія покеру знає чимало прикладів, коли "любителі" досягали справжніх висот.

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Зазвичай, такі історії відбуваються у дешевих турнірах. Але Бейлі вирішив спробувати "елітну категорію" – турнір за участю найсильніших хайролерів світу, які можуть собі дозволити заплатити бай-ін 250 000 доларів.

Сенсація на WSOP справді назрівала, адже після першого дня Super High Roller саме Бейлі мав чип-лідерський стек. Нікому невідомий гравець одразу привернув до себе увагу та із задоволенням роздавав інтерв'ю.

Мені просто подобається грати, у мене не вистачає терпіння сидіти у турнірах за 10 000 доларів по 7-8 днів. Тому я вмовив дружину і дітей поїхати зі мною та дозволити зіграти у цьому турнірі на День батька,

– розповів Бейлі.

У другий день суперхайролера зіркові покеристи продовжували вилітати. З дистанції зійшли Філ Хельмут, Даніель Негреану, Стівен Чидвік, але Дастін Бейлі тримався. Та незадовго до призової зони везіння скінчилося. У підсумку американський бізнесмен посів 19 місце.

Чемпіоном Super High Roller став Кріс Брюер. Для нього це була особлива перемога, адже відомий хайролер виграв свій дебютний браслет WSOP. Разом із ним американець отримав неймовірні 5 293 556 доларів.