Сімейний підряд: мати та син одночасно виграли покерний турнір у різних містах

Покер – улюблене хобі американської родини Герів. Син Ніхіл і мати Манджу провели успішний ігровий уїк-енд, привізши додому трофеї в один і той же день.

Поки Ніхіл відчайдушно змагався у фінальний день турніру Wynn Millions у Лас-Вегасі, Манджу активно заробляла нокаути у Лос-Анджелесі, де проходила подія Mystery Bounty. Коли рідні списалися, виявилось, що вони паралельно грають фінальний стіл.

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Ніхілу вдалося заробити більше. Заплативши бай-ін всього 1 100 доларів, він отримав 131 665 доларів. Проте часу на святкування практично не було. Майже одразу після перемоги йому зателефонувала мати та повідомила про свій результат. Манджу додала до сімейного бюджету ще 52 000 доларів призових.

Насправді вона навіть не грає у Безлімітний Холдем. Її улюблений вид – це змішані ігри. Я був шокований, коли дізнався про її успіх. На той момент я навіть забув про свою перемогу", – розповів Ніхіл.

У родині Герів до покеру ставляться серйозно. Ніхіл, який за фахом працює психіатром на двох роботах, знайшов можливість та навчився грати професійно. Щоб бути ближче до сина, Манджу також зацікавилася покером. Її вчителем був Ніхіл.