Швед приховав від рідних, що виграв у покер 549 тисяч доларів

Один із чемпіонів цьогорічного WCOOP живе за принципом – "тихіше їдеш, далі будеш". Чемпіон світу не афішував свого тріумфу не те що друзям, але й своїй сім’ї.

Гравець із ніком "festen x" тріумфально пройшов дистанцію Головної події WCOOP за 530 доларів. Організатори оцінили титул у 549 тисяч доларів, однак справжнє ім’я чемпіона залишається невідомим.

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Все, що вдалось дізнатись про загадкового гравця, що він живе у Швеції і працює у фінансовій організації, яка допомагає людям отримувати пільги. Самому покеристу допомога тепер не потрібна, як і його близьким, з якими обіцяє поділитись, але згодом.

"festen x" дав собі своєрідну обіцянку, якщо виграє щось суттєве, триматиме цей факт в таємниці цілий рік. Наприкінці вересня 2022 року "скромний" чемпіон планує організувати вечірку, де фоново увімкне запис фінального столу. Інтригу, звісно, буде зберігати до останнього.