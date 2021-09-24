Швед скрыл от родных, что выиграл в покер 549 тысяч долларов

Один из чемпионов нынешнего WCOOP живет по принципу – "тише едешь, дальше будешь". Чемпион мира не афишировал свой триумф не только друзьям, но и своей семье.

Игрок с ником "festen x" триумфально прошел дистанцию ​​Главного события WCOOP за 530 долларов. Организаторы оценили титул в 549 тысяч долларов, однако настоящее имя чемпиона остается неизвестным.

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Все, что удалось узнать о загадочном игроке, что он живет в Швеции и работает в финансовой организации, которая помогает людям получать льготы. Самому покеристу помощь теперь не нужна, как и его близким, с которыми обещает поделиться, но позже.

"Festen x" дал себе своеобразное обещание, если выиграет что-то существенное – держать этот факт в тайне целый год. В конце сентября 2022 года "скромный" чемпион планирует организовать вечеринку, где на фоне включит запись финального стола. Интригу, конечно, будет сохранять до последнего.