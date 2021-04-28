Що приносить більше грошей у покері: стара школи чи нова? Негреану вирішив розібратися

І без того один із найупізнаваніших та найпопулярніших представників покерної спільноти Даніель Негреану, вирішив започаткувати власне покерне шоу. Його канадець транслюватиме на своєму Youtube-каналі.

Недавня хедз-ап дуель із Дагом Полком підштовхнула Даніеля до вивчення стратегії GTO, елементи якої нині активно використовують усі топ-регуляри високих лімітів. Водночас, більшість представників "старої школи", як от Філ Хельмут, зневажливо ставляться і до самих молодих гравців, і до їхньої стратегії.

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Відтак, Негреану, в якому є потроху від обох таборів, вирішив наочно розібратися у різниці між цими підходами. Для цього Даніель у своєму шоу братиме старі класичні роздачі і розбиратиме їх з обох точок зору: старої школи і GTO.

На каналі канадця уже з’явився перший епізод, де він розбирає свою роздачу проти Гаса Хансена з банком у 400 тисяч доларів:

Повертаючись до наших днів, то розбираючи старі роздачі Негреану, вочевидь, ще й готується до другого раунду дуелі проти Філа Хельмута. У першому матчі Даніель, згадаємо, програв 50 тисяч доларів, а тепер суперники покладуть на стіл кожен по 100 тисяч. Поєдинок відбудеться уже 5 травня.