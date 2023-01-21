Що подивитися на вихідних: захопливі вестерни, у яких є покер

Вестерн – це пригодницька картина, що розповідає про життя перших поселенців Дикого Заходу. Такі фільми важко уявити без ковбоїв, постійних перестрілок і навіть покеру.

Вестерн став чи не найпершим популярним жанром у кіно, адже перші стрічки цього напрямку почали з'являтися ще наприкінці XIX століття. Часто у вестернах згадується улюблена гра мільйонів – покер. Про найцікавіші фільми – розповідаємо у матеріалі.

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"Меверік" ("Maverick", 1994)

Пригодницька комедія, де головні ролі зіграли такі відомі актори як Мел Гібсон, Джоді Фостер, Ґрем Ґрін і Альфред Моліна. Головний герой Брет Маверік збирається брати участь у чемпіонаті світу з 5-карткового Дро-Покеру за принципом "переможець отримує все".

Бай-ін у турнір складає 25 000 доларів. Як часто буває, головному герою не вистачає зовсім трохи до повної суми. Брет намагається знайти гроші, знайомлячись з різними цікавими персонажами. "Меверік" – захопливий пригодницький фільм, у якому повністю передається атмосфера Дикого Заходу. Фільм був номінований на Оскар за найкращі костюми.

"Покер Аліса" ("Poker Alice", 1987)

Мелодрама, у якій головну роль зіграла "королева Голлівуду" Елізабет Тейлор. Головна героїня фільму Аліса подорожує разом зі своїм кузеном Джоном. Він – письменник, який за останній рік не написав жодного слова, бо всю увагу коханій. Дівчина не працювала у житті жодного дня, єдина її пристрасть – це карти.

Алісу запрошують зіграти у покер у поїзді. Для неї це безплатна можливість отримати приз, чим вона вміло користується. За одну роздачу Аліса виграє публічний дім. Тепер її головне завдання – продати його, але дівчина починає встановлювати свої правила.

"5-картковий покер" ("5 Card Stud", 1968)

Кадр із фільму / Фото threemoviebuffs.com

Фільм починається зі сцени покеру. За столом помічають, як один із гравців намагається привласнити виграш не чесним шляхом. А далі, як на Дикому Заході, над шахраєм влаштовують самосуд. Після цієї події відбувається низка інших дивних убивств. Гинуть всі учасники гри.

Незрозуміло – чиїх рук це справа. Відповідь розкривається наприкінці фільму. "5-картковий покер" із Діном Мартіном та Робертом Мітчемом точно сподобається любителям детективів.

"Великий куш для маленької леді" ("A Big Hand for the Little Lady", 1966)

Кадр із фільму / Фото pokerlivepro.com

Комедія, де головні ролі зіграли Генрі Фонда, Джоен Вудворд і Джейсон Робардс. Сюжет будується довкола кеш-гри. У компанію хайролерів начебто випадково потрапляє Мередіт, який прямував із родиною до Каліфорнії, щоб купити там ферму. Вони мали на це 4 000 доларів.

Мередіт обіцяв дружині більше ніколи не гемблити, однак сідає за стіл. Грають у 5-картковий Дро-Покер з одним обміном за західними правилами: якщо учаснику не вистачає фішок, щоб зрівняти ставку суперника, він вибуває з гри.

Мередіт змушений витратити всі збереження своєї родини, причому йому все одно не вистачає фішок. А потім ловить серцевий напад. Дружина Мері стає свідком цієї драми, опинившись у непростій ситуації – їй доводиться догравати роздачу. Проблема у тому, що вона зовсім не знає правил та не має зайвих грошей.

"Покер із пістолетами" ("Un poker di pistole", 1967)

Карти у фільмі з'являються з перших хвилин. Лукас – професійний гравець, який сидить у салуні, розкладаючи пасьянс. У закладі з'являється незнайомець на ім'я Террейл, і пропонує йому зіграти у покер. Грають у 5-картковий Стад. У першій роздачі здають фул-хаус у фул-хаус, у другій – каре у каре.

Грають за західними правилами: під час другої роздачі Лукас змушений попросити грошей у борг, які повернулися йому фішками казино. Він йде грати у рулетку, вгадує 5 цифр поспіль, що занепокоїло місцевого бандита, який збирається забрати гроші.

Жанр фільму – детектив. У головних ролях Джордж Хілтон, Джордж Істмен, Аннабелла Інконтрера, Міммо Пальмара та Хосе Торрес.