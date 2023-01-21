Что посмотреть на выходных: увлекательные вестерны, в которых есть покер

Вестерн – это приключенческий жанр кино, сюжет которого восходит к временам освоения Дикого Запада. Такие фильмы невозможно представить без ковбоев, постоянных перестрелок и даже покера.

Вестерн одним из первых обрёл популярность как жанр кино, зародившись в конце XIX века. В таких фильмах часто упоминается и любимая игра миллионов – покер. Про самые интересные кинокартины – рассказываем в материале.

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"Мэверик" ("Maverick", 1994)

Приключенческая комедия с такими известными актёрами как Мэл Гибсон, Джоди Фостер, Грэм Грин и Альфред Молина. Главный герой Брэт Маверик собирается участвовать в чемпионате мира по 5-карточному Дро-Покеру, где "победитель получает все".

Бай-ин турнира – 25 000 долларов. Как часто бывает, главному герою немного не хватает до полной суммы. Брэт пытается найти деньги, знакомясь с разными интересными персонажами. "Мэверик" – увлекательный приключенческий фильм, в котором передана атмосфера Дикого Запада. Фильм был номинирован на Оскар за лучшие костюмы.

"Покер Алиса" ("Poker Alice", 1987)

Мелодрама с "королевой Голливуда" Элизабет Тейлор в главной роли. Алиса путешествует вместе со своим кузеном Джоном. Он – писатель, но за последний год не написал ни слова, потому что всё внимание уделял любимой. Девушка не работала в жизни ни дня, а единственная её страсть – это карты.

Алису приглашают сыграть в покер в поезде. Для неё это бесплатная возможность получить выигрыш, чем она умело воспользовалась. За одну раздачу Алиса выигрывает публичный дом. Теперь её главная задача – продать его, но девушка начинает устанавливать свои правила.

"5-карточный покер" ("5 Card Stud", 1968)

Кадр из фильма / Фото threemoviebuffs.com

Фильм начинается с покерной сцены. За столом замечают, как один из игроков пытается присвоить выигрыш нечестным путём. А дальше, как бывало на Диком Западе, над мошенником устраивают самосуд. После этого события происходит ряд странных убийств. Погибают все участники той игры.

Остаётся загадкой – чьих рук это дело. Ответ раскрывается в конце фильма. "5-карточный покер" с Дином Мартином и Робертом Митчем точно понравится любителям детективов.

"Большой куш для маленькой леди" ("A Big Hand for the Little Lady", 1966)

Кадр из фильма / Фото pokerlivepro.com

Комедия, где главные роли сыграли Генри Фонда, Джоэнн Вудворд и Джейсон Робардс. Сюжет строится вокруг кэш-игры. В компании хайроллеров случайно появляется Мередит, который направлялся с семьей в Калифорнию, чтобы купить там ферму. Они собрали для этого 4 000 долларов.

Мередит обещал жене больше никогда не гемблить, но все-таки садится за стол. Играют в 5-карточный Дро-Покер с одним обменом по западным правилам: если участнику не хватает фишек, чтобы уравнять ставку соперника, он выбывает из игры.

Мередит вынужден достать все сбережения своей семьи, причём ему всё равно не хватает фишек. А затем ловит сердечный приступ. Жена Мэри становится свидетелем всей этой драмы, оказавшись в непростой ситуации – ей приходится доигрывать раздачу. Проблема в том, что она совсем не знает правил и не имеет лишних денег.

"Покер с пистолетами" ("Un poker di pistole", 1967)

В этом фильме карты появляются с первых минут. Лукас – профессиональный игрок, который сидит в салуне и раскладывает пасьянс. В заведение приходит незнакомец по имени Террейл и предлагает ему сыграть в покер. Играют в 5-карточный Стад. В первой раздаче сдают фулл-хаус в фулл-хаус, во второй – каре в каре.

Играют по западным правилам: во время второй раздачи Лукас вынужден попросить денег в долг, которые вернулись фишками для казино. Он идёт играть в рулетку, угадывает 5 цифр подряд, что обеспокоило местного бандита, и он собирается забрать большой выигрыш.

Жанр фильма – детектив. В главных ролях Джордж Хилтон, Джордж Истмен, Аннабелла Инконтрера, Миммо Пальмара и Хосе Торрес.