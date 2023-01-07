Зимові свята – традиційно час для перегляду "Один удома" або "Гаррі Поттера". Але якщо ви захоплюєтеся покером, радимо звернути увагу на добірку, де кожен знайде щось для себе. Тут зібрані фільми абсолютно різних жанрів.

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"Медовий місяць у Лас-Вегасі" (Honeymoon in Vegas, 1992)

Жанр: комедія, мелодрама

Номінації: найкращий фільм, найкраща чоловіча роль (Ніколас Кейдж)

Фільм, у якому в головних ролях Ніколас Кейдж і Сара Джессіка Паркер. Він – приватний детектив. Вона – кохання всього його життя. Проте Джек не одружується з Бетсі, що дав таку обіцянку своїй матері. Дівчину ця ситуація не влаштовує, і врешті-решт пара вирушає до Лас-Вегаса, щоб побратися.

У день весілля Джек заходить у гості на покерну гру до кримінального авторитета та власника казино Томмі Кормана. Він програє суму грошей, якої у нього просто немає. Тоді Томмі пропонує погасити картковий борг нестандартно – віддати йому "напрокат" свою наречену.

"Велика гра" (Molly's Game, 2017)

Жанр: драма, біографія

Номінації: найкраща жіноча роль (Джесіка Честейн), найкращий сценарій

Фільм "Велика гра" знято за автобіографією Моллі Блум. Дівчина влаштовувала у США дорогі підпільні ігри за участю мільярдерів, кримінальних авторитетів та зірок Голлівуду. Ця картина сподобається навіть людям, далеким від покеру. Режисер фільму Аарон Соркін вже мав успіх із "Шулерами" та "21".

Цей фільм заснований на реальних подіях. Усі гравці за столами мають прототипи у реальному житті. Наприклад, в одній зі сцен чоловік програє 1 000 000 доларів за вечір. Його реальне ім'я Г'юстон Кьортіс.

"Дивна парочка" (The Odd Couple, 1992)

Жанр: комедія

Номінації: найкраща чоловіча роль (Джек Леммон), найкраща чоловіча роль (Уолтер Меттау), найкращий фільм

Компанія друзів збираються разом, щоб відпочити та пограти в покер. Але гра – це лише привід зібратися. Вечір наближається до завершення, а Фелікса Ангера (Джек Леммон) усе немає. Виявилося, що дружина вигнала його з дому та подала на розлучення після 12 років шлюбу. Під час фільму стає зрозуміло чому. Ця кінострічка сподобається любителям легких комедій з дотепними жартами у діалогах.

"Гральний дім" (House of Games, 1987)

Кадр з фільму / Фото idrawonmywall.com

Жанр: трилер.

Номінація: найкращий сценарій

Маргарет Форд (Ліндсі Краус) – психіатр-практик, автор бестселера. Дівчина багато пише, проводить терапії та постійно палить. До неї на прийом приходить хлопець-лудоман, який нібито заборгував 25 000 доларів і тепер його можуть вбити.

Згодом дівчина знайомиться з Майком – покеристом, якому заборгував її клієнт. У рахунок закриття боргу він просить допомогти її зчитувати емоції суперників та подавати йому певний знак. Маргарет помиляється, і тепер уже вона винна грошей Майку.

Пізніше з'ясовується, що вся ця історія з Майком та боргом – чітко продуманий план. Маргарет стає жертвою афери та вирішує писати нову книгу про махінації. Ця кінокартина входить до найулюбленіших фільмів Стенлі Кубріка, а також до тисячі кращих фільмів за версією New York Times.