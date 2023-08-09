Шалена перемога в онлайні: український покерист виграв 250 000 доларів у хайролерському турнірі

Андрій Новак уперше в своїй кар'єрі виграв популярний серед хайролерів турнір з бай-іном 10 300 доларів. Українець буквально розтрощив суперників за фінальним столом, помноживши стартовий капітал у 25 разів.

Українська покерна спільнота палко підтримувала свого земляка Андрія Новака за фінальним столом турніру GGMillion$. Українець починав гру з шостим стеком, але завдяки сміливим діям зумів стати чип-лідером і вже не віддав перевагу.

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Цього тижня хайролерський турнір із гарантованим призовим фондом 1 000 000 доларів традиційно зібрав сильний склад: покеристи зробили 116 входів, завдяки чому призові склали 1 160 000 доларів. Головною зіркою вечора за фінальним столом став український гравець.

Одна з основних роздач відбулася у 3-максі. Андрій Новак виставився з парою семірок проти А10. На флопі прийшла сімка, але вже на тьорні суперник отримав флеш. На рівері українець спіймав фул-хаус, що принесло українцеві величезний стек. У хедз-апі Новак впевнено довів справу до перемоги, отримавши 252 073 долари призових.

Це друга перемога українських гравців у турнірах серії GGMillion$. Раніше титул переможця здобував Андрій Любовецький, який славиться своїми здобутками в офлайн-покері.