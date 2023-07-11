Шахістка-красуня Александра Ботез встановила особистий рекорд призових у покері

Популярна шахістка, майстер FIDE серед жінок Александра Ботез відвідала Світову серію покеру. У турнірі Main Event WSOP титулована спортсменка виграла 17 500 доларів.

Останнім часом Александра Ботез дуже активно грає у покер. Талановита шахістка зробила собі ім'я у покерному світі минулого року, коли заробила майже півмільйона доларів під час кеш-ігор на Hustler Casino Live.

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На початку цього року Александра знову здивувала покерну громадськість. Дівчині вперше вдалося виграти трофей престижної серії РСА, що відбувалася на Багамських островах. Тепер шахістка-красуня наважилася відвідати головну подію цього року – Світову серію покеру.

Александра Ботез у турнірі Main Event WSOP / Фото з твіттера спортсменки

Александра Ботез взяла участь у рекордному Main Event WSOP, що зібрав 10 043 входи. Тут спортсменка також показала впевнену гру за покерними столами, потрапивши до призової зони. Коли у турнірі залишалося понад 1 000 учасників, вона вилетіла внаслідок жахливого бед-біту.

Дівчина виставилася з КК проти КJ, але примудрилася програти. Суперник отримав стріт, через що Александра Ботез фінішувала у WSOP на 1 040 місці. Це був її перший ITM на Світовій серії покеру, а загалом у живих турнірах вона сумарно виграла понад 42 000 доларів.