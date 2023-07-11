Шахматистка-красавица Александра Ботез установила личный рекорд призовых в покере

Популярная шахматистка, мастер FIDE среди женщин Александра Ботез посетила Мировую серию покеру. В турнире Main Event WSOP титулованная спортсменка выиграла 17 500 долларов.

В последнее время Александра Ботез очень активно играет в покер. Талантливая шахматистка сделала себе имя в мире покера в прошлом году, когда заработала около полумиллиона долларов во время кэш-игр на Hustler Casino Live.

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В начале этого года Александра снова взбудоражила покерную общественность. Девушке впервые удалось выиграть трофей престижной серии РСА, проходившей на Багамских островах. Теперь шахматистка-красавица решила сыграть в главном событии этого года – Мировой серии покера.

Александра Ботез в турнире Main Event WSOP / Фото из твиттера спортсменки

Александра Ботез поучаствовала в рекордном Main Event WSOP, собравшем 10 043 входа. Здесь спортсменка также показала уверенную игру за покерными столами и прошла в призовую зону. Когда в турнире оставалось около 1 000 участников, она стала жертвой невероятного бэд-бита.

Девушка выставилась с КК против КJ и умудрилась проиграть. Соперник собрал стрит, из-за чего Александра Ботез закончила Main Event WSOP на 1 040 месте. Это был её первый ITM на Мировой серии покера, а в общей сложности в живых турнирах она суммарно выиграла более 42 000 долларов.