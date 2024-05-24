Покерний турнір навпомацки – не через російські ракети

У Монреалі також трапляються перебої з електроенергією. Потужний шторм залишив без світла учасників престижної серії WPT.

Майже до 4 ранку затягнулись розбірки у покерному турнірі WPT Montreal Championship. Коли в івенті залишалось лише троє учасників, ігрову залу поглинула темрява.

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Річ у тім, що Монреаль накрив потужний шторм і майже все місто залишилось без електроенергії. Покеристам відтак довелось близько двох годин бити байдики, залипаючи у смартфони, а надворі уже було за північ.



Чемпіон турніру Девід Донг Ко / Фото PokerNews

Гра відновилась і місцевий покерист Девід Донг Ко довів справу до тріумфального кінця. Канадський регуляр здолав поле із 882 учасників і виграв 319 217 американських доларів призових. Заради такої солідної суми можна і до ранку посидіти за овальним столом.