Секс, наркотики та покер: Ден Білзерян видав автобіографічну книгу "The Setup"

Самопроголошений король інстаграма та гуру покеру, яким себе вважає Ден Білзерян, знову в центрі уваги. Американець презентував автобіографічну книгу.

Хай там як, але Ден Білзерян залишається яскравою особистістю як у світі покеру, так і поза його межами. Покерист, актор, блогер і бізнесмен постійно на слуху. Свою популярність він набув завдяки розкішному та безрозсудному способу життя, про що й розповів у автобіографічній книзі "The Setup".

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Особливе місце у житті епатажного Білзеряна посідає покер. За його словами, він є успішним гравцем із заробленими понад 50 мільйонів доларів за кар'єру. Проте, за офіційними даними, американець виграв приблизно 36 тисяч. Ден це пояснює тим, що заробляє він у кулуарних іграх проти бізнесменів-аматорів, де розігруються неймовірні суми.

Крім покеру, у своїй автобіографічній книзі Білзерян розповідає про славу, особисті стосунки з жінками, військову службу та дитячі роки. Без зайвої скромності Ден описує всі інтимні подробиці інтимного життя, розкриває історії про вживання наркотиків та зіткнення віч-на-віч зі смертю.

Ден Білзерян у компанії жінок / Фото з інстаграму Білзеряна

Ті, хто вже ознайомився з книгою "The Setup", сходяться на думці, що пише Білзерян набагато краще, ніж грає у покер, маючи справжній талант у сфері публіцистики.