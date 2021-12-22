Секс, наркотики и покер: Дэн Билзерян издал автобиографическую книгу "The Setup"

Самопровозглашенный король инстаграма и гуру покера, каковым себя считает Дэн Билзерян, снова в центре внимания. Американец представил автобиографическую книгу.

Как бы там ни было, но Дэн Билзерян остается ярчайшей личностью как в мире покера, так и за его пределами. Покерист, актер, блогер и бизнесмен постоянно на слуху. Свою популярность он обрел благодаря роскошному и безрассудному образу жизни, о чем и рассказал в автобиографической книге "The Setup".

Актуально Рождественское чудо на PokerMatch: украинский рум устраивает фриролл на миллион

Особое место в жизни эпатажного Билзеряна занимает покер. По его словам, он является успешным игроком с заработанными более 50 000 000 долларов за карьеру. Однако, по официальным данным, американец выиграл около 36 000 долларов. Тут у Дэна объяснения простые – зарабатывает он в кулуарных играх против бизнесменов-любителей, где крутятся невероятные суммы.

Кроме покера, в своей автобиографической книге Билзерян рассказывает о славе, личных отношениях с женщинами, военной службе и детских годах. Без лишней скромности Дэн описывает все интимные подробности своей личной жизни, раскрывает мутные истории об употреблении наркотиков и столкновениях лицом к лицу со смертью.

Дэн Билзерян в компании женщин / Фото с инстаграма Билзеряна

Все, кто уже прочитал "The Setup", сходятся во мнении, что пишет Билзерян действительно интересно, обладая настоящим талантом в сфере публицистики.